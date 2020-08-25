Cоветник ван де Бека: «Донни – игрок замены в «МЮ». Мне это совсем не нравится»

, советник полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, недоволен ситуацией, сложившейся вокруг хавбека.

Игрок перешел в английский клуб в сентябре. В двух матчах он провел на поле 25 минут в сумме, при этом в дебютной для себя игре против «Кристал Пэлас» (1:3) ван де Бек отметился забитым мячом.

«Донни стал игроком замены. Мне это совсем не нравится. Я бы не смог так, его выпускают только на четыре минуты. Тогда уж лучше оставляли бы на скамейке.

Я должен сказать: Донни отметился тремя хорошими действиями. Пенальти, с которого был забит победный мяч, заработал он (речь идет о матче против «Брайтона» – прим. Sports.ru). Но вообще они должны были проиграть со счетом 1:7.

Пять штанг и перекладина, ... У них отличная команда, но такого с происходить не должно», – сказал Сварт.

Сообщалось, что «Юнайтед» заплатил за ван де Бека 40 млн евро без учета бонусов.