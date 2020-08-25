Моуринью о словах Сульшера про ворота: «Их размеры для него не важны. Для него важны размеры штрафной»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал слова главного тренера Оле-Гуннара Сульшера.

Моуринью после игры «шпор» против «Шкендии-79» в заявил, что ворота оказались ниже нормы на 5 сантиметров.

Вчера, после того как игроки в матче с «МЮ» несколько раз попали в каркас ворот, Сульшер сказал: «Хорошо, что здесь нет Жозе [Моуринью], чтобы измерить ворота». Команда норвежца победила со счетом 3:2 благодаря голу с пенальти, назначенному после финального свистка.

«Думаю, Оле просто был так удивлен и рад из-за того, что произошло с его командой, что решил пошутить.

Я понимаю, что размеры ворот для него не важны. Для него важны размеры штрафной площади.

Он никогда не согласился бы уменьшить штрафную площадь на метр. Думаю, он бы предпочел, чтобы она была больше на четыре метра. Его бы это устроило», – сказал Моуринью.

🥅 Моуринью пожаловался на маленькие ворота в Македонии – на главном стадионе страны. Назван в честь поп-певца (погиб в 2007-м)