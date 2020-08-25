«Для некоторых клубов даже после финального свистка может произойти что-то важное, но не для «Тоттенхэма». Моуринью об удалении тренера вратарей

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал удаление тренера вратарей Нуну Сантуша за споры с арбитром после окончания матча 3-го тура с «Ньюкаслом» (1:1).

«Он поступил наивно. Конечно, для некоторых клубов даже после финального свистка может произойти что-то важное, но здесь я знал, что после финального свистка все будет кончено», – сказал Моуринью.

Таким образом португалец сделал отсылку к пенальти, назначенному в матче между и (3:2) после финального свистка.

«Тоттенхэм» пропустил с пенальти на 97-й минуте от «Ньюкасла» (1:1) после игры рукой Дайера

Моуринью о словах Сульшера про ворота: «Их размеры для него не важны. Для него важны размеры штрафной»