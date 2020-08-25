«Для некоторых клубов даже после финального свистка может произойти что-то важное, но не для «Тоттенхэма». Моуринью об удалении тренера вратарей

Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Ньюкасл премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Брайтон Нуну Сантуш Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал удаление тренера вратарей Нуну Сантуша за споры с арбитром после окончания матча 3-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:1).

«Он поступил наивно. Конечно, для некоторых клубов даже после финального свистка может произойти что-то важное, но здесь я знал, что после финального свистка все будет кончено», – сказал Моуринью.

Таким образом португалец сделал отсылку к пенальти, назначенному в матче между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном» (3:2) после финального свистка.

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