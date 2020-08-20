«Проблемы расизма в спорте не существует». Глава Федерации футбола Франции о скандале с Неймаром

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре, комментируя скандал, произошедший в матче Лиги 1 – (0:1), высказался о проблеме расизма в спорте.

«Скверная ситуация, мы разочарованы. Очень плохо. Команды не смогли сохранить самообладание и не показали ту игру, которую мы ждали.

Я не знаю, что сказал Альваро Гонсалес Неймару, не слышал. Разногласия в матчах случаются.

Когда забивает чернокожий футболист, весь стадион на ногах. Проблемы расизма не существует в спорте и в футболе в частности. Ну или она несущественна», – заявил Ле Гре.

«ПСЖ» и «Марсель» превратили поле в ринг: 12 желтых, 5 красных и драки. Неймар ударил соперника, который назвал его «черным» 🥊

«Хотел ответить на расизм футболом. Не получилось – и я взорвался». Большая объяснительная Неймара