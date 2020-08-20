«Проблемы расизма в спорте не существует». Глава Федерации футбола Франции о скандале с Неймаром

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре, комментируя скандал, произошедший в матче Лиги 1 «ПСЖ» – «Марсель» (0:1), высказался о проблеме расизма в спорте.
«Скверная ситуация, мы разочарованы. Очень плохо. Команды не смогли сохранить самообладание и не показали ту игру, которую мы ждали.
Я не знаю, что сказал Альваро Гонсалес Неймару, не слышал. Разногласия в матчах случаются.
Когда забивает чернокожий футболист, весь стадион на ногах. Проблемы расизма не существует в спорте и в футболе в частности. Ну или она несущественна», – заявил Ле Гре.
«ПСЖ» и «Марсель» превратили поле в ринг: 12 желтых, 5 красных и драки. Неймар ударил соперника, который назвал его «черным» 🥊
«Хотел ответить на расизм футболом. Не получилось – и я взорвался». Большая объяснительная Неймара