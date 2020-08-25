Гендиректор «Динамо» про Новикова: «Поддерживаем его. Без сбоев невозможно, он результативно работает в авральных условиях»

Гендиректор Юрий Белкин прокомментировал вылет команды из Лиги Европы от тбилисского (1:2).

«Да, прошлая неделя получилась, мягко говоря, не из приятных. Конечно, поражение в Грузии больно по нам ударило. Очень. Во всех смыслах.

Даже с «Ахматом» в первом тайме еще было ощущение, что груз матча в Тбилиси давит на команду. Психологически был трудный момент – и для футболистов, и для тренерского штаба, и для руководства клуба. А про болельщиков вообще не говорю. Спасибо им, что в понедельник пришли на стадион и во втором тайме мощно поддержали ребят.

Правильно сказал : оправданий искать не нужно – их просто нет. Нужно выходить и игрой, самоотдачей, желанием возвращать аплодисменты трибун. Другого способа нет.

Какой у Новикова кредит доверия? Дело не в кредите, а в динамике результатов и дальнейшем развитии игры команды. И то, и другое на момент заключения нового контракта с Кириллом Новиковым было позитивным. Мы понимали, чего хочет главный тренер, его философия и подход отвечали целям и задачам клуба.

Так вот, ситуация в целом не поменялась. И каким бы болезненным ни было поражение в , один-два даже самых неудачных матча не могут ставить крест на всем, чего команда достигла под руководством Новикова. Можно ведь и очки посчитать, набранные с ним, и вспомнить победы над «Зенитом», ЦСКА, «Краснодаром», «Локомотивом», «Ростовом».

Нужно понимать и то, что на протяжении своей работы тренерский штаб результативно действует в авральных условиях – то выкарбкивание со дна таблицы, то вынужденная пауза и неопределенность весной, то эпидемия в команде… При этом состав находится в процессе планового обновления, а тренерский штаб не имеет возможности для столь необходимой предсезонной подготовки.

Проблемы в игре есть, они особенно видны в матчах с соперниками, действующими против «Динамо» от обороны. Но у нас ведь команда только строится, формируется состав, много молодых игроков. Без сбоев невозможно. Мы это понимаем и тренера поддерживаем в его работе», – сказал Белкин.