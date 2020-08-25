«Спасибо за евросезон!» Фанаты «Динамо» вывесили баннер на игре с «Ахматом»

«Динамо» встречается с «Ахматом» (0:0, первый тайм) в 8-м туре РПЛ.
Болельщики московского клуба развернули на трибуне баннер с текстом «Спасибо за евросезон!»
Кроме того, фанаты обыграли известный мем «ожидание – реальность».
Таким образом они отреагировали на вылет «Динамо» из Лиги Европы от тбилисского «Локомотива» (1:2) на стадии 2-го квалификационного раунда.
На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этого матча. Также доступен текстовый онлайн.
Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Новиков о вылете из ЛЕ: «Динамо» тяжело, но мы верим в себя. Неприятный момент для клуба»
Они унизили «Динамо»: 5-е место в Грузии, худший рейтинг в Лиге Европы