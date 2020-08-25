«Спасибо за евросезон!» Фанаты «Динамо» вывесили баннер на игре с «Ахматом»

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«Динамо» встречается с «Ахматом» (0:0, первый тайм) в 8-м туре РПЛ.

Болельщики московского клуба развернули на трибуне баннер с текстом «Спасибо за евросезон!»

Кроме того, фанаты обыграли известный мем «ожидание – реальность».

Таким образом они отреагировали на вылет «Динамо» из Лиги Европы от тбилисского «Локомотива» (1:2) на стадии 2-го квалификационного раунда.

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этого матча. Также доступен текстовый онлайн.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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