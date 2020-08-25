Талалаев – корреспонденту «Динамо-ТВ»: «Посмотрите игру с грузинской командой. Удачи в следующих еврокубках»

Главный тренер «Ахмата» эмоционально высказался после поражения от «Динамо» (0:1) в 8-м туре .

– Замечательная игра, «Динамо» – молодцы, с победой их. Мы немного не дотерпели, если не забиваешь ты, забивают тебе. Шунин – лучший игрок матча, на мой взгляд.

– Вопрос от «Динамо-ТВ»: Вы сказали, что после удаления «Динамо» перевернуло игру и стало играть лучше. Можете проанализировать игру после удаления?

– Проанализируйте сами, раз это от «Динамо-ТВ», сколько очков ваша команда набрала в матчах, где не было удалений и пенальти.

И посмотрите игру с грузинской командой (с тбилисским – прим. Sports.ru).

Удачи вам в следующих еврокубках, всего хорошего, до свидания! – сказал Талалаев.

Талалаев о «Динамо»: «Великолепная команда, играющая в еврокубках. Желаю им побеждать без удалений и пенальти»