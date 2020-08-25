Новиков о вылете из ЛЕ: «Динамо» тяжело, но мы верим в себя. Неприятный момент для клуба»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал, как игроки команды чувствуют себя после поражения от тбилисского «Локомотива» (1:2) и вылета из Лиги Европы.
«Конечно, это неприятный момент для нас, для клуба. Сегодня постараемся реабилитироваться перед болельщиками. Игра ответит на все вопросы. Понятно, что нам тяжело, но мы верим в себя, в свои силы.
Прессу не читаю, поэтому не пришлось отпускать никакую ситуацию после игры Лиги Европы. Матчи следуют один за другим. Мы были расстроены, но у нас опять игра. Нам нужно подниматься в турнирной таблице.
У Филиппа травма приводящей мышцы бедра. Вчера попробовал сыграть с мячом, но не смог», - сказал Новиков в эфире телеканала «Матч Премьер».
Сейчас московский клуб играет с «Ахматом» в 8-м туре РПЛ. Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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