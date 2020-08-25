Кирилл Новиков: «Трибуны не поддерживали «Динамо». Выглядели не так, как должны были»

Главный тренер «Динамо» подвел итоги матча 8-го тура с «Ахматом» (1:0).

«Сложный первый тайм. Понятно, что нервозность чувствовалась, игрокам нужно было втянуться после неудачи в Тбилиси.

К сожалению, трибуны не поддерживали. Выглядели не так, как должны были.

В перерыве сделали корректировки, играли в обтекаемые передачи, и преимущество стало хорошим. В обороне играли до конца, страховали, выигрывали единоборства. Впереди было много подходов, но мяч летел куда угодно, но не в ворота.

Гол получился вымученным, но заслуженным. Благодарим всех, в том числе и капитана – он сыграл как настоящий капитан.

Были общие разговоры, говорили и с каждым отдельно. После Тбилиси были все расстроены, тяжело себя вытащить после такого. Очень сложно объяснить, в таком нужно оказаться.

Нервозный первый тайм, но повторюсь, попросили усилить давление и во втором тайме полностью переиграли соперника.

Ситуация нас вынуждала перетасовать состав. Каборе отыграл четыре игры, Комличенко и Паршивлюк пропускали матч. Те перестановки, которые были, – необходимые.

Мы сознательно омолаживаемся. Понятно, что нужно время для постройки команды, поэтому мы не смотрим на возраст. По игровым качества смотрим, тренировкам и статистике. Нам совершенно легко даются такие решения.

Дебют Слепова в старте, – понятно, что у него было волнение, но он справился. Также и другие ребята хорошо играли. Будем двигаться дальше.

Разберем этот момент, который возник в концовке встречи. Это связано с состоянием, в котором команда находилась. Я доволен каждым игроком из команды. Они сегодня молодцы», – сказал Новиков.

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