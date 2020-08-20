Мбаппе сообщил «ПСЖ», что хочет уйти в конце сезона-2020/21. Его приоритет – АПЛ или Ла Лига

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет сменить клуб.
По информации The Times, 21-летний француз сообщил руководству клуба, что хочет сменить команду в конце сезона-2020/21.
Мбаппе намерен перейти в один из клубов Ла Лиги или АПЛ.
Ранее стало известно, что форвард несколько раз отказался продлевать контракт с «ПСЖ». Срок действующего соглашения истекает летом 2022 года.
Неоднократно сообщалось об интересе к игроку со стороны «Реала». В конце августа появилась информация о том, что руководство мадридского клуба намерено подписать Мбаппе в 2021 году.
Игрок выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Он перешел в команду из «Монако» за 180 млн евро.