Мбаппе сообщил «ПСЖ», что хочет уйти в конце сезона-2020/21. Его приоритет – АПЛ или Ла Лига

Теги ПСЖ премьер-лига Англия лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет сменить клуб.

По информации The Times, 21-летний француз сообщил руководству клуба, что хочет сменить команду в конце сезона-2020/21.

Мбаппе намерен перейти в один из клубов Ла Лиги или АПЛ.

Ранее стало известно, что форвард несколько раз отказался продлевать контракт с «ПСЖ». Срок действующего соглашения истекает летом 2022 года.

Неоднократно сообщалось об интересе к игроку со стороны «Реала». В конце августа появилась информация о том, что руководство мадридского клуба намерено подписать Мбаппе в 2021 году.

Игрок выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Он перешел в команду из «Монако» за 180 млн евро.

Это ЦСКА или «Спартак»? Пройдите тест и узнайте, как хорошо вы знаете любимую команду

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья