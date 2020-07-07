«Реал» хочет купить Мбаппе в 2021 году. Француз несколько раз отказался продлевать контракт с «ПСЖ»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» намерен приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в 2021 году.

Как пишет As, в мадридском клубе полагают, что возможная победа в Лиге чемпионов заставит руководство «ПСЖ» более благосклонно посмотреть на уход француза.

Отмечается, что Мбаппе уже отклонил несколько предложений о продлении контракта с «ПСЖ», и в клубе готовы согласиться на его уход в 2021 году, чтобы в 2022-м француз не ушел бесплатно.

В сезоне-2019/20 игрок провел 20 матчей в Лиге 1, забил 18 мячей и сделал 6 голевых передач.

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