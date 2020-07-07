«Реал» хочет купить Мбаппе в 2021 году. Француз несколько раз отказался продлевать контракт с «ПСЖ»

намерен приобрести нападающего «ПСЖ» в 2021 году.

Как пишет As, в мадридском клубе полагают, что возможная победа в Лиге чемпионов заставит руководство более благосклонно посмотреть на уход француза.

Отмечается, что Мбаппе уже отклонил несколько предложений о продлении контракта с «ПСЖ», и в клубе готовы согласиться на его уход в 2021 году, чтобы в 2022-м француз не ушел бесплатно.

В сезоне-2019/20 игрок провел 20 матчей в Лиге 1, забил 18 мячей и сделал 6 голевых передач.