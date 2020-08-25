Неймар назвал «сраным китайцем» японского защитника «Марселя» Сакаи. Бразилец ранее жаловался на расизм (Cope)

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Нападающий «ПСЖ» Неймар оскорбил защитника «Марселя» Хироки Сакаи во время недавнего матча (0:1).

Как сообщает El Desmarque со ссылкой на Cope, бразилец назвал японского футболиста «сраным китайцем». «Марсель» располагает кадрами, на которые попало это оскорбление.

Напомним, что Неймар обвинил в расизме защитника прованского клуба Альваро Гонсалеса, из-за чего было начато расследование. Специалисты определили, что испанец назвал соперника «обезьяной».

Специалисты в чтении по губам определили, что Неймара назвали обезьяной в игре с «Марселем»

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