«ПСЖ» получит видео с подтверждением, что Неймара назвали обезьяной (Le Parisien)

создал специальную группу, которая занимается сбором доказательств расистских оскорблений в адрес нападающего команды Неймара.

Бразильский форвард ранее заявил, что защитник «Марселя» оскорблял его на расовой почве по ходу матча 2-го тура Лиги 1 (0:1).

Парижский клуб получит доступ к эксклюзивным видеокадрам, которые имеются в распоряжении компании BeIN Sports, транслировавшей матч на Ближнем Востоке, сообщает Get French Football News со ссылкой Le Parisien. Сообщается, что на этих кадрах отчетливо видно, что Гонсалес назвал обезьяной на испанском языке.

В «ПСЖ» уверены, что полученное видео послужит доказательством обвинений, выдвинутых бразильцем.

Канал Téléfoot, который показывал матч во Франции, заявил, что не обладает доказательствами расистских оскорблений со стороны Гонсалеса.

«ПСЖ» и «Марсель» превратили поле в ринг: 12 желтых, 5 красных и драки. Неймар ударил соперника, который назвал его «черным» 🥊

«Хотел ответить на расизм футболом. Не получилось – и я взорвался». Большая объяснительная Неймара