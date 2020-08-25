Специалисты в чтении по губам определили, что Неймара назвали обезьяной в игре с «Марселем»

Специалисты в чтении по губам, приглашенные телекомпанией Globo TV, подтвердили, что защитник «Марселя» назвал форварда «ПСЖ» обезьяной.

Матч 2-го тура чемпионата Франции между и «Марселем» (0:1) завершился потасовкой между игроками.

Неймар, ударивший Гонсалеса кулаком по голове сзади и получивший за это красную карточку, позже обвинил соперника в расизме.

Три специалиста пришли к мнению, что Гонсалес использовал слово «mono», что значит «обезьяна» на испанском. Специалисты не смогли разобрать, что испанец говорил Неймару до этого.

«ПСЖ» планирует использовать заключение специалистов в чтении по губам в качестве доказательств, что Неймар действительно подвергся расистским оскорблениям.

В то же время дядя Гонсалеса в одном из недавних интервью заявил, что тот использовал слово «bobo», что переводится с испанского как «дурак, идиот».

«ПСЖ» воюет за Неймара – запросил у beIN неопубликованные кадры. Ищут на них слово mono