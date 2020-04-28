«Бавария» доминирует, «Зенит» и СКА – лидеры по выручке в своих лигах, Глушакова сватают обратно в «Спартак» и другие новости утра

1. В 29-м туре Бундеслиги продолжилось тотальное доминирование «Баварии». Вынесли «Фортуну» (5:0) и оторвались на 10 очков от второго места (у «Дортмунда» матч в запасе). Мюнхенцы выиграли 10-й матч подряд, общий счет – 32:5. Левандовски забил 43 гола за клуб в сезоне и повторил личный рекорд, поляк теперь главный бомбардир среди топ-5 лиг Европы. У Мюллера рекорд по голевым передачам. Флик превзошел Гвардиолу, выиграв 22 из первых 25 матчей в «Баварии». Одно может огорчать болельщиков – снова травмировался рекордный трансфер в истории клуба Люка Эрнандес.

«Шальке» проиграл «Вердеру (0:1) и продолжает тонуть – 10 матчей без побед, общий счет – 3:21. «Вольфсбург» уступил «Айнтрахту» (1:2).

2. Цифры дня. «Зенит» с 11,31 млрд рублей – лидер по выручке в РПЛ в 2019 году, «Локо» и «Спартак» – в топ-3, у «Краснодара» самые большие убытки. СКА с 8,16 млрд рублей – лидер по выручке в КХЛ в 2019 году.

3. Спортсмены возмущены смертью афроамериканца Джорджа Флойда после действий полицейского. Хавбек «Шальке» Маккенни сыграл с повязкой в память о погибшем. Форвард «ПСЖ» Мбаппе требует: «Правосудие для Джорджа🗣️✊🏽». Высказались теннисистки Осака и Гауфф, хоккеисты Эвандер Кэйн и Кутюр.

4. Почти взорвалась бомба: Глушаков может вернуться в «Спартак». Но клуб открестился моментально. Гендиректор Цорн опроверг новость, владелец Федун назвал «бредом». Сам Денис выступил так: «Если я сказал, что хочу вернуться в «Спартак», не надо меня сразу туда сватать». А вот вратарь москвичей Максименко обрадовался бы возвращению Глушакова.

5. Трансферы. «Локомотив» отказался от намерения подписать Кокорина. «Ростов» может вернуть Гулиева, сосланного в «Спартак-2». «Барселона» готова повторно отдать Коутиньо в аренду за 10 млн евро и хочет убедить Артура согласиться на обмен в «Ювентус» на Пьянича, но если не получится, попробует подписать Фабиана Руиса. «Милан» может арендовать Эдегора с правом выкупа. Тренер ЦСКА по физподготовке Гранеро покинул команду.

6. Тренер «Локомотива» Николич прибыл в Москву. Смолов сменил имидж. Рамос выложил фото в образе викинга в инстаграме. Кокорин поздравил Сочи с днем рождения, выложив фото с бургером. Все при деле.

7. Василевский – 3-й в списке претендентов на «Везина Трофи» по версии NHL.com, Панарин – 5-й на «Харт Трофи», Карлсон, Йоси и Хедман – главные претенденты на «Норрис Трофи», а «Тампа»-2018/19 – лучшая команда за 53 года, которая не выиграла Кубок Стэнли. Форварда «Рейнджерс» Какко могут не допустить к плей-офф из-за диабета – он в группе риска.

8. Владельцы клубов НБА планируют утвердить рестарт сезона в Орландо с 20-22 командами.

9. Международный союз велосипедистов инициировал перепроверку допинг-проб, взятых на «Тур де Франс-2017». Это часть большой операции.

10. Дичь дня. Арбитра ФИФА Винчича, работающего на матчах Лиги чемпионов, задержали на вечеринке в коттедже, где были наркотики, оружие и проститутки

11. 👊🏻 Минеев жестко нокаутировал Пронина на турнире Leon Warriors в Минске.

Цитаты дня:

Черданцев о запуске частного корабля в космос: «А мы изучаем номера домов, чтобы выйти погулять, вместо того, чтобы остаться первыми в космосе»

Роднина о выплатах россиянам во время пандемии: «Всю жизнь так — дайте денег. Вот эти стенания «я устал» — это ненормально»

Жена украинского футболиста Морозюка о сексе: «Вранье, что мужчины полигамны, а женщины – нет. Это социум навязывает»

WADA о критике в свой адрес от Позднякова: «Мы уверены в надежности и независимости своих процессов»

Стив Керр о словах Трампа про «бандитов»: «Вот почему расистов нельзя пускать на пост президента»

Дизайнер Артемий Лебедев: «Все спортсмены жрут допинг. Соревнуются не они, а врачи и химики»

Линекер о Месси: «Я фанат Роналду, но о лучшем игроке в истории и спорить нечего»

Редактор гей-журнала – Валуеву: «Хотим с вами поближе познакомиться»