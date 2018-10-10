💣 Бернс уверенно победил Вудли на UFC on ESPN 9

В Лас-Вегасе завершился UFC on ESPN 9, в главном событии которого встретились экс-чемпион организации Тайрон Вудли и Гилберт Бернс.

Бой продлился все 5 раундов, но в одностороннем порядке: Бернс доминировал над соперником все 25 минут поединка.

В первом раунде Гилберт отправил соперника в нокдаун, после чего рассек лицо Вудли в партере. Дальше Гилберт полностью контролировал бой, перебив Тайрона по значимым ударам: 83 против 28.

Таким образом Гилберт Бернс разгромил единогласным решением судей: 50-45, 50-44, 50-44.

Онлайн последнего (и жаркого!) турнира UFC в мае: Тайрон Вудли против Гилберта Бернса 👊🏻