«Ростов» может вернуть Гулиева («Чемпионат»)

Полузащитник Аяз Гулиев может покинуть «Спартак».

23-летний хавбек может перейти в «Ростов». Клуб рассматривает возможность возвращения Гулиева, сообщает «Чемпионат».

Гулиева ранее перевели в «Спартак-2» из-за конфликта с сербским тренером Владом Чепзановичем, проводящим занятия вместо .

Гулиев является воспитанником «Спартака», летом 2018 года он перешел в за 500 тысяч. Спустя полгода московский клуб совершил обратный трансфер за 1 млн евро.

В нынешнем сезоне Гулиев провел 11 матчей в , в которых не отметился результативными действиями и получил пять желтых карточек. Его контракт со «Спартаком» действует до лета 2023 года.

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