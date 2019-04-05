Форварда «Рейнджерс» Какко могут не допустить к плей-офф из-за диабета. Он в группе риска

Форварда могут не допустить к матчам плей-офф НХЛ из-за мер предосторожности в связи с пандемией коронавируса.

У 19-летнего финна диабет 1-го типа, поэтому он попадает в группу риска.

«Я знаю, что он катается и работает как сумасшедший. Я уверен, что он хочет играть, но важно, чтобы все заботились о своем здоровье. И неважно, являетесь ли вы молодым игроком или пожилым руководителем. Все должно быть сделано правильно.

Мы позаботимся о нем. Если он сможет играть, то будет играть. Я уверен, что он захочет играть. Но мы будем прислушиваться к научным данным, к медицинским работникам. Они скажут нам, что делать», – сказал президент клуба Джон Дэвидсон.

Нью-йоркцам предстоит провести серию плей-аута с «Каролиной» в рамках возобновленного сезона НХЛ.

Какко, второй номер драфта НХЛ-2019, в дебютном сезоне набрал 23 (10+13) очка в 66 матчах.

Отметим, что среди игроков НХЛ диабет есть также у («Монреаль») и («Миннесота»), чьи команды также примут участие во втором этапе сезона.