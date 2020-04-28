Левандовски забил больше всех в топ-5 лиг Европы в этом сезоне. Иммобиле – 2-й, Роналду – 4-й, Месси – 5-й

Форвард «Баварии» сделал дубль в матче 29-го тура Бундеслиги против (5:0).

Благодаря этим голам поляк вышел в лидеры по забитым мячам в топ-5 лиг Европы в этом сезоне.

Левандовски в нынешнем сезоне чемпионата Германии забил 29 голов в 27 матчах. На втором месте в списке форвард «Лацио» (27 голов, 26 игр).

Затем идут («РБ Лейпциг», 24 гола, 28 игр), («Ювентус», 21 гол, 22 игры), («Лестер», 19 голов, 26 игр) и («Барселона», 19 голов, 22 игры).

(«ПСЖ», 20 игр) и («Монако», 26 игр) забили по 18 голов в досрочно завершившемся сезоне Лиги 1.

Серия А, Премьер-лига и Ла Лига возобновятся в июне.

Левандовски – лучший чистый форвард планеты. Этот сезон – космос даже по его стандартам