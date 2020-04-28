Левандовски забил больше всех в топ-5 лиг Европы в этом сезоне. Иммобиле – 2-й, Роналду – 4-й, Месси – 5-й

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски сделал дубль в матче 29-го тура Бундеслиги против «Фортуны» (5:0).
Благодаря этим голам поляк вышел в лидеры по забитым мячам в топ-5 лиг Европы в этом сезоне.
Левандовски в нынешнем сезоне чемпионата Германии забил 29 голов в 27 матчах. На втором месте в списке форвард «Лацио» Чиро Иммобиле (27 голов, 26 игр).
Затем идут Тимо Вернер («РБ Лейпциг», 24 гола, 28 игр), Криштиану Роналду («Ювентус», 21 гол, 22 игры), Джейми Варди («Лестер», 19 голов, 26 игр) и Лионель Месси («Барселона», 19 голов, 22 игры).
Килиан Мбаппе («ПСЖ», 20 игр) и Виссам Бен-Йеддер («Монако», 26 игр) забили по 18 голов в досрочно завершившемся сезоне Лиги 1.
Серия А, Премьер-лига и Ла Лига возобновятся в июне.
Левандовски – лучший чистый форвард планеты. Этот сезон – космос даже по его стандартам