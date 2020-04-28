Максименко обрадовался бы возвращению Глушакова в «Спартак»: «Конечно. Мы всегда на связи»

Вратарь «Спартака» признался, что был бы рад возвращению хавбека в московский клуб.

«С Глушаковым всегда на связи, любой вопрос могу всегда ему задать.

Обрадовался бы, если бы Глушак вернулся? Конечно. В «Спартаке» меня первым ввел в коллектив Тема Ребров, мы с ним коллеги. Глушак, естественно, тоже.

Серега Паршивлюк был тогда еще. Ближе всего, наверное, Тема и Глушак. Еще Митрюха был. Сейчас иногда с ним списываемся, на сторис его могу ответить», – сказал Максименко в разговоре c журналистом Кареном Адамяном в прямом эфире в инстаграме Red Bull Russia.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В 2017-м полузащитник выиграл чемпионат и Суперкубок России в составе красно-белых.

В сентябре 2018 года у хавбека произошел конфликт с главным тренером Массимо Каррерой, игрок был переведен в дубль.

После ухода итальянца Глушаков вернулся в основу и регулярно подвергался критике и оскорблениям со стороны болельщиков клуба.

Глушаков не боится заболеть, потому что ест чеснок – но вообще-то это помогает разве что самоизолироваться (спросили врачей)