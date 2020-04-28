Комментатор Георгий Черданцев прокомментировал запуск во Флориде ракеты Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon к Международной космической станции.

Это первая пилотируемая миссия, которую NASA поручило частной компании: SpaсeX, организация предпринимателя Илона Маска, создала капсулу Dragon по контракту с агентством. До МКС корабль с астронавтами Робертом Бенкеном и Дугласом Херли доберется через 19 часов.

«Есть! Частный космический корабль отправился в космос. Это история. Ровно 60 лет после Гагарина.

Жаль, что вместо того, чтобы остаться первыми в космосе, мы изучаем номера домов, чтобы выйти погулять», – написал Черданцев в твиттере.

Мэр Москвы Сергей Собянин 27 мая указом ввел с 1 по 14 июня «прогулочный режим» для жителей всех возрастов, за исключением тех, кто обязан соблюдать самоизоляцию, и больных ОРВИ.

Прогулки должны осуществляться в соответствии с графиком, в котором жилые дома условно разделены на группы, чтобы избежать одновременного появления на улицах большого числа горожан и повышения риска заражения коронавирусом.

За запуском космического корабля Crew Dragon Маска следили более 10 млн зрителей на онлайн-трансляциях