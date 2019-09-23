Томас Цорн: «Спартак» не ведет переговоры с Глушаковым»

Генеральный директор отреагировал на слухи о возвращении в команду полузащитника .

«Мы не ведем переговоры с Глушаковым», — сказал Цорн.

Сегодня появилась информация, что руководство красно-белых ведет переговоры с 33-летним хавбеком.

Срок соглашения футболиста с грозненским «Ахматом» истекает в июле. Клуб не планирует продлевать с ним договор, он станет свободным агентом.

В этом сезоне Глушаков провел за «Ахмат» 17 матчей в РПЛ и забил два мяча.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В 2017-м полузащитник выиграл чемпионат и Суперкубок России в составе красно-белых.

В сентябре 2018 года у хавбека произошел конфликт с главным тренером Массимо Каррерой, он был переведен в дубль.

После ухода итальянца Глушаков вернулся в основу «Спартака» и регулярно подвергался критике и оскорблениям со стороны болельщиков клуба.