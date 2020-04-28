«Зенит» с 11,31 млрд рублей – лидер по выручке в РПЛ в 2019 году, «Локо» и «Спартак» – в топ-3

возглавляет рейтинг по выручке среди российских футбольных клубов по итогам 2019 года.

Петербургский клуб также стал самым прибыльным (547 млн рублей), а первое место по убыткам – у (1,97 млрд рублей).

Выручка «Зенита» по российским стандартам отчетности в 2019 году по сравнению с прошлым отчетным периодом немного упала – с 11,47 млрд до 11,31 млрд рублей.

увеличил выручку на 17% – с 5,25 до 6,14 млрд рублей – и сократил убыток до 133 млн со 166,5 млн рублей.

Третье место рейтинга занимает , выручка которого составила 5,4 миллиарда (5,2 млрд годом ранее). Убытки красно-белых – 803,6 млн рублей в 2019 году после 877,9 млн в 2018-м.

увеличило выручку в 2,4 раза – до 4,08 млрд рублей. В 2019 году клуб получил прибыль 88 миллионов рублей, хотя в 2018-м в «Динамо» были зафиксированы убытки 1,1 млрд рублей.

В ЦСКА, который этой весной перешел под контроль госкорпорации ВЭБ.РФ, в 2019-м замечено падение выручки с 2,83 млрд до 2,66 млрд рублей. Чистый убыток составил 709,6 млн рублей после прибыли 18 млн рублей в 2018 году.

«Краснодар» увеличил выручку с 2,46 до 2,95 млрд рублей, но при этом получил сразу 1,97 млрд рублей убытка после 1,2 млн рублей прибыли годом ранее.

Выручка казанского сократилась с 3,83 до 3,65 млрд рублей, при этом казанская команда увеличила чистую прибыль до 188,3 млн со 134 млн.

Выручка увеличилась более чем в 2,5 раза – до 2,1 млрд рублей после 807 млн в 2018 году. Убыток клуба сократился с 458 млн до 45 млн рублей.