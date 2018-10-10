Редактор гей-журнала – Валуеву: «Хотим с вами поближе познакомиться»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев получил предложение дать интервью для гей-журнала.

«Здравствуйте, Николай! Не надеюсь, что ответите, но все же. Меня зовут Артем. Я являюсь главным редактором гей-журнала. Не могли бы вы дать интервью? Хотим с вами поближе познакомиться», – написал Валуеву один из участников веб-конференции.

«Не надо со мной поближе знакомиться. Исчерпывающую информацию обо мне вы найдете в википедии. Вот, например, выписка из раздела семья: «Жена Галина Борисовна Валуева (в дев. Димитрова, род. 26 июля 1977), сын Григорий Валуев (род. 26 февраля 2002), дочь Ирина (род. 2 марта 2007 года), сын Сергей Валуев (род. 30 июля 2012 года)», – ответил Валуев.

Валуев об угрозе в свой адрес «Свали с поста, пока живой»: «Идите своей дорогой. Оппозиция должна быть здоровой»

Николай Валуев: «У меня нет любимых книг. В современном «Зените» нравится Дзюба»