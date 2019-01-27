Роднина о выплатах россиянам во время пандемии: «Всю жизнь так — дайте денег. Вот эти стенания «я устал» — это ненормально»

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о мерах российских властей по сдерживанию коронавируса.

— Россия успешно проходит через пандемию, на ваш взгляд? Расскажите про худшую сторону.

— Это наш пофигизм российский. Сказали — нельзя ходить, а у нас если очень хочется, то можно. Посмотрите: сколько мы уже приняли законов, указов, постановлений правительства о поддержке малого и среднего бизнеса, а актеры стонут, как они голодают.

Любой спортсмен, спортивный клуб — это малый и средний бизнес. Зарплаты сократились, премиальных нет, нет рекламы. Кто-то, может, и не вернется в спорт. Думаю, среди тех, кто готовился к Олимпиаде, 15 процентов вряд ли до нее доживут в спортивном смысле. Хоть один спортсмен у нас вякал? Что он теряет профессию, деньги?

— Скорее пробежки требовали.

— Я про бизнес. Наоборот, все показывали, как можно тренироваться дома. Сколько человек пошли в волонтеры, даже в курьеры! Спортсмены — молодцы, в отличие от бедного несчастного малого и среднего бизнеса и культуры.

— Вы наверняка слышали, что некоторые люди все же были недовольны и требовали прямых денежных выплат. 20 тысяч рублей на человека, например.

— Всю жизнь так — дайте денег. Их всегда не хватает.

— Люди не имеют на них права?

— Недовольные есть всегда. Руководство страны шаг за шагом принимало решительные меры. Объявляя в конце марта, что мы уходим на самоизоляцию, никто не знал, сколько это продлится. Но посмотрите — вопросы с помощью населению решали. Сразу это сделать невозможно. У нас все хотят моментально. Вот эти стенания «я устал» — это ненормально.

— Приводят аргумент — на Западе помогают лучше.

— На Западе помогали тоже очень по-разному, и там лучше соблюдают правила. А у нас 40 процентов населения по последним опросам считают, что налоги не обязательно платить. Но лечите меня и школу хорошую ребенку найдите. Откуда деньги на все это?

У нас что, плохо в школе с математикой? Задачу с наполнением бассейна же все в состоянии решить! Гражданская позиция, патриотизм — это в первую очередь доверие к государству, уважение его законов и правил, – рассказала Роднина.

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