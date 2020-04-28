Хавбек «Шальке» Маккенни сыграл с повязкой в память об убитом полицейским Джордже Флойде: «Правосудие для Джорджа»

Полузащитник отреагировал на смерть Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Американский хавбек вышел на поле и отыграл 55 минут до замены в матче Бундеслиги с (0:1) с повязкой на руке: «Justice for George» («Правосудие для Джорджа»).

Напомним, 25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб во время задержания за попытку расплатиться поддельным чеком в супермаркете Миннеаполиса.

Флойда повалили на землю, надели на него наручники, а один из полицейских прижал его шею коленом и оставался в таком положении несколько минут, игнорируя крики задержанного о том, что тот не может дышать.

Четверых полицейских, которые участвовали в аресте, уволили. Офицеру Дереку Шовену предъявлены обвинения в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве.

После инцидента в Миннеаполисе и ряде других городов США прошли акции протеста.

Фото: скриншот из трансляции MEGOGO