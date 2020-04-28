Денис Глушаков: «Если я сказал, что хочу вернуться в «Спартак», не надо меня сразу туда сватать»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Спартак».
«Странно: вчера пишут, что контракт не продлили, потом – что продлили, сегодня – «Спартак». Новости чуть ли не каждый день теперь – узнаю их от вас. Если серьезно, то уже рассказал, что продлил соглашение с «Ахматом» до конца чемпионата и сейчас думаю только о футболе, тренировках и возобновлении сезона.
Если где-то сказал, что хочу вернуться в «Спартак», так как это особый для меня клуб, то не надо меня сразу туда сватать. Да, у меня серьезные футбольные амбиции и есть много сил, чтобы решать большие задачи. Но о любых контрактах будет смысл думать после сезона, сейчас – только работа и задачи команды в турнире», – сказал Глушаков.
Сегодня появилась информация, что руководство красно-белых ведет переговоры с 33-летним хавбеком. Томас Цорн и Леонид Федун эти сведения опровергли.
Срок соглашения футболиста с грозненским «Ахматом» истекает в июле. Клуб не планирует продлевать с ним договор, он станет свободным агентом. В этом сезоне Глушаков провел за «Ахмат» 17 матчей в РПЛ и забил два мяча.
Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В 2017-м полузащитник выиграл чемпионат и Суперкубок России в составе красно-белых.
В сентябре 2018 года у хавбека произошел конфликт с главным тренером Массимо Каррерой, он был переведен в дубль.
После ухода итальянца Глушаков вернулся в основу «Спартака» и регулярно подвергался критике и оскорблениям со стороны болельщиков клуба.