Глушаков может вернуться в «Спартак» (Mash)

Полузащитник «Ахмата» может вернуться в .

По данным телеграм-канала Mash, игрок уже получил предварительное согласие на возвращение в московскую команду в августе. Стороны обсуждают детали контракта.

Срок соглашения 33-летнего хавбека с грозненским клубом истекает в июле. не планирует продлевать договор с футболистом, он станет свободным агентом.

В этом сезоне Глушаков провел за «Ахмат» 17 матчей в и забил два мяча.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В 2017-м полузащитник выиграл чемпионат и Суперкубок России в составе красно-белых.

В сентябре 2018 года у хавбека произошел конфликт с главным тренером Массимо Каррерой, он был переведен в дубль.

После ухода итальянца Глушаков вернулся в основу «Спартака» и регулярно подвергался критике и оскорблениям со стороны болельщиков клуба.