Глушаков может вернуться в «Спартак» (Mash)

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков может вернуться в «Спартак».
По данным телеграм-канала Mash, игрок уже получил предварительное согласие на возвращение в московскую команду в августе. Стороны обсуждают детали контракта.
Срок соглашения 33-летнего хавбека с грозненским клубом истекает в июле. «Ахмат» не планирует продлевать договор с футболистом, он станет свободным агентом.
В этом сезоне Глушаков провел за «Ахмат» 17 матчей в РПЛ и забил два мяча.
Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В 2017-м полузащитник выиграл чемпионат и Суперкубок России в составе красно-белых.
В сентябре 2018 года у хавбека произошел конфликт с главным тренером Массимо Каррерой, он был переведен в дубль.
После ухода итальянца Глушаков вернулся в основу «Спартака» и регулярно подвергался критике и оскорблениям со стороны болельщиков клуба.