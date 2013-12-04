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    Стив Керр о словах Трампа про «бандитов»: «Вот почему расистов нельзя пускать на пост президента»

    Теги происшествия Голден Стэйт НБА Стив Керр Дональд Трамп Баскетбол

    Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр выступил с критикой президента США Дональда Трампа.

    «Спасибо, Пабло Торре, за идеально сказанные слова. В 2017 году Трамп назвал стоящих на коленях игроков НФЛ, которые мирно протестовали против жестокости полиции, «сукиными детьми». Вчера вечером он назвал протестующих в Миннеаполисе «бандитами». Вот почему расистов нельзя пускать на пост президента», – написал Керр на своей странице в твиттере.

    Керр написал свой пост в ответ на слова обозревателя ESPN Пабло Торре: «Беспорядки – это плохо, поэтому мы должны уважать совершенно мирный и вежливый способ демонстрации протеста против жестокости полиции, включая коленопреклонение во время гимна США, как в игре НФЛ».

    В США активно обсуждается смерть афроамериканца Джорджа Флойда, которого задержали 25 мая по подозрению в использовании поддельного чека на 20 долларов в магазине. Один из полицейских больше пяти минут прижимал шею Флойда к земле коленом, хотя тот повторял, что не может дышать. В итоге мужчина потерял сознание, его забрали в больницу, где он вскоре умер. Четверых полицейских, которые участвовали в аресте, уволили.

    Смерть Флойда породила массовые протесты и беспорядки в Миннеаполисе.

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