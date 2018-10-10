UFC on ESPN 9: Вудли проиграл Бернсу, Сакаи победил Иванова и другие результаты в Лас-Вегасе

Сегодня в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC on ESPN 9. В главном событии экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли (19-5-1) проиграл Гилберту Бернсу (19-3) единогласным решением судей. Счет: 50-45, 50-44, 50-44.

Другие бои:

Благой Иванов (18-4) проиграл Аугусто Сакаи (15-1-1) раздельным решением судей (30-27, 28-29, 28-29).

Билли Корантилло (13-2) победил Спайка Карлайла (9-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Рузвельт Робертс (10-1) победил Брока Уивера (14-5) сабмишеном (удушающий) во втором раунде.

(8-1) победила Ханну Сайферс (10-5) сабмишеном (болевой на ногу) в первом раунде.

Кэтлин Чукагян (14-3) победила (8-2) единогласным решением судей (30-25, 30-25, 30-25).

👀 Дуэли взглядов и бойцы в необычных масках перед турниром UFC – просто огонь!

Тайрон Вудли против Гилберта Бернса: онлайн-трансляция UFC on ESPN 9