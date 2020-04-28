Люка Эрнандес повредил приводящую мышцу. Он пропустил 20 матчей «Баварии» в сезоне из-за травм

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес не смог доиграть до конца матч 29-го тура Бундеслиги с «Фортуной» (5:0).
Француза вынужденно заменили в перерыве игры, тогда счет был 3:0.
«У него возникли проблемы с приводящей мышцей, мы не хотели рисковать», – сказал главный тренер клуба Ханс-Дитер Флик.
На поле вышел хавбек Микаэль Кюизанс, а место Эрнандеса в центре защиты во втором тайме занял Йозуа Киммих.
Люка в этом сезоне провел лишь 17 матчей, а из-за травм пропустил уже 20 игр.
Летом 2019 года Эрнандес перешел из «Атлетико» в «Баварию» за 80 миллионов евро. На момент трансфера француз был самым дорогим защитником мира и рекордной покупкой «Баварии».
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