Люка Эрнандес повредил приводящую мышцу. Он пропустил 20 матчей «Баварии» в сезоне из-за травм

Защитник «Баварии» не смог доиграть до конца матч 29-го тура Бундеслиги с «Фортуной» (5:0).

Француза вынужденно заменили в перерыве игры, тогда счет был 3:0.

«У него возникли проблемы с приводящей мышцей, мы не хотели рисковать», – сказал главный тренер клуба .

На поле вышел хавбек Микаэль Кюизанс, а место Эрнандеса в центре защиты во втором тайме занял .

Люка в этом сезоне провел лишь 17 матчей, а из-за травм пропустил уже 20 игр.

Летом 2019 года Эрнандес перешел из «Атлетико» в «Баварию» за 80 миллионов евро. На момент трансфера француз был самым дорогим защитником мира и рекордной покупкой «Баварии».

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