Федун о Глушакове в «Спартаке»: «Это бред»

Владелец «Спартака» отреагировал на слухи о возвращении в команду полузащитника .

«Глушаков может вернуться в «Спартак»? Вот вы и обращайтесь к тем, кто это пишет, я-то тут при чем?

Мало ли кто и что пишет. Это бред», – сказал Федун.

Сегодня появилась информация, что руководство красно-белых ведет переговоры с 33-летним хавбеком.

Срок соглашения футболиста с грозненским «Ахматом» истекает в июле. Клуб не планирует продлевать с ним договор, он станет свободным агентом. В этом сезоне Глушаков провел за 17 матчей в и забил два мяча.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В 2017-м полузащитник выиграл чемпионат и Суперкубок России в составе красно-белых.

В сентябре 2018 года у хавбека произошел конфликт с главным тренером , он был переведен в дубль.

После ухода итальянца Глушаков вернулся в основу и регулярно подвергался критике и оскорблениям со стороны болельщиков клуба.