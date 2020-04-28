«Барса» попробует подписать Фабиана Руиса, если сорвется трансфер Пьянича

хочет усилить линию полузащиты.

Приоритетным вариантом для «Барсы» остается полузащитник .

Однако параллельно каталонский клуб сохраняет интерес к хавбеку , сообщает Mundo Deportivo.

Если переход Пьянича сорвется, Руис станет приоритетным вариантом. Тренеру Кике Сетьену нравится кандидатура Фабиана.

Отмечается, что футболист не хочет продлевать контракт с «Наполи», несмотря на просьбу клуба. Игрок также интересен «Реалу».

24-летний Руис забил 2 гола и отдал 2 паса в 22 матчах Серии А в этом сезоне. У 30-летнего Пьянича 3 гола и 4 паса в 22 играх.