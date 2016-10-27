Международный союз велосипедистов инициировал перепроверку допинг-проб, взятых на «Тур де Франс-2017»

Международный союз велосипедистов (UCI) инициировал перепроверку допинг-проб, взятых у гонщиков в 2016 и 2017 годах.

Поводом для перепроверки старых образцов стали данные расследования в ходе операции «Адерласс» и деятельности немецкого доктора Марка Шмидта. Стало известно, что в 2016 и 2017 годах гонщики (не только клиенты Шмидта) использовали допинг, который в то время нельзя было выявить в лаборатории.

«В этот период существовало несколько запрещенных веществ, которые не были доступны на обычном фармацевтическом рынке и для которых у лабораторий еще не было оптимальных методов выявления. Теперь эти методы усовершенствованы», – рассказал сотрудник антидопинговой лаборатории Гента Петер Ван Эноо.

Название запрещенного препарата неизвестно, но сообщается, что он американского производства.

После заявки UCI Антидопинговый фонд велоспорта (CADF) начал перепроверку образцов, под особым контролем находятся пробы, взятые на «Тур де Франс-2017».

По информации Nieuwsblad, перепроверка ведется в лабораториях в австрийском Зайберсдорфе и немецком Кельне.

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