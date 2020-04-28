Левандовски забил 43 гола за клуб в сезоне и повторил личный рекорд

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отметился дублем в матче Бундеслиги против «Фортуны» (5:0).
31-летний поляк забил на 43-й минуте после паса Томаса Мюллера, а также на 50-й минуте после передачи Сержа Гнабри.
Левандовски забил 28-й и 29-й голы в чемпионате Германии. Он лидирует в списке бомбардиров турнира, у Тимо Вернера из «Лейпцига» 24 мяча.
Всего у Левандовского 43 гола в 37 матчах сезона во всех турнирах за клуб. Он повторил личный рекорд. 43 гола в 47 матчах Роберт забивал в сезоне-2016/17.
Кроме того, Левандовски забивал всем командам, сейчас играющим в Бундеслиге.
На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию игры в прямом эфире. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.
Левандовски – лучший чистый форвард планеты. Этот сезон – космос даже по его стандартам
Robert Lewandowski makes it 3-0. He’s now scored against every single current Bundesliga club 🎯 pic.twitter.com/vjDe5srffG— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 30, 2020