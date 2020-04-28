Клубы РПЛ хотят играть со зрителями, Рами покидает «Сочи» из-за зарплаты, у Овечкина родился сын и другие новости утра

1. С 1 июня в Москве откроются стадионы и иные спортивные объекты для тренировок игроков клубов и членов сборных.

2. Депутат от КПРФ Плетнева передала главе Роспотребнадзора обращение граждан, требующих отложить рестарт РПЛ.

3. Выяснилось, что «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» выступали за возобновление чемпионата со зрителями. РФС работает над этим вариантом, но исходит все же из иного расклада.

4. Рами готов покинуть «Сочи». Представитель защитника заявил, что клуб не платит Адилю зарплату, и другие игроки, по словам агента француза, находятся в такой же ситуации! Согласно альтернативной версии, контракт Рами аннулировали 26 мая в связи с серьезной травмой колена.

5. В «Уфе» подтвердили факт переговоров с австрийскими и арабскими инвесторами. При этом клуб не продадут полностью.

6. В Бундеслиге завершился 28-й тур. «РБ Лейпциг» и «Герта» сыграли вничью, «Хоффенхайм» победил «Кельн», «Шальке» потерпел очередное поражение, уступив «Фортуне».

7. КХЛ планирует начать новый сезон 2 сентября.

8. У Овечкина родился второй сын. Мальчика назвали Ильей.

9. «Детройт» не уволит Блэшилла с поста главного тренера, хотя «Ред Уингс» с 2016 года не играют в плей-офф.

10. РФС обсуждает названия дивизионов. РПЛ может стать Лигой России или Высшей лигой.

11. Боссы дортмундской «Боруссии» контактировали с Нико Ковачем в последние месяцы. Нынешний тренер команды Фавр пообещал публично высказаться через несколько недель.

12. На рынке игроков тоже интересно! «Арсенал» и «Тоттенхэм» хотят подписать Виллиана как свободного агента, поскольку у них нет денег на трансферы. Неймар против снижения зарплат в «ПСЖ», и это может быть связано с желанием уйти в «Барселону». «Интер» хочет получить 80-90 млн евро и Фирпо за Лаутаро. Артур сообщил «Барсе» и «Юве», что никуда не перейдет. Мариу покинет «Локо» уже после 30 июня.

13. Законопроект о продаже пива на стадионах вернется в Госдуму с поправками от правительства не позднее следующей недели.

14. 11 июля состоится внеочередная отчетно-выборная конференция СБР, там выберут президента. Белозеров остался в списке тренеров сборной России по биатлону, Польховский также включен в состав. Каминский и Шашилов рекомендованы на должности старших тренеров.

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