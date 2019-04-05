Василевский – 3-й в списке претендентов на «Везина Трофи» по версии NHL.com, Раск – фаворит

Теги рейтинги Питтсбург Филадельфия Торонто Бостон Тампа-Бэй Сент-Луис Коламбус Ванкувер Колорадо Даллас НХЛ Туукка Раск Бен Бишоп Якоб Маркстрем Фредерик Андерсен Андрей Василевский Виннипег Джордан Биннингтон Элвис Мерзликин Павел Францоуз Коннор Хеллибак Тристан Джерри Картер Харт Хоккей

Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения претендентов на приз лучшему вратарю лиги – «Везина Трофи».

18 авторов NHL.com называли по 5 кандидатов (распределение очков 5-4-3-2-1). 

Первое место занял голкипер «Бостона» Туукка Раск, набравший 80 баллов (10 первых мест). В нынешнем сезоне он сыграл 41 матч, пропуская в среднем 2,12 шайбы и отражая 92,9% бросков. 

Второе место занял Коннор Хеллибак из «Виннипега» с 68 очками (4 первых места). В 58 матчах он отразил 92,2% бросков при коэффициенте надежности 2,57.

Замкнул тройку лидеров вратарь «Тампы» Андрей Василевский, набравший 56 очков (4 первых места). Россиянин провел 52 игры, пропуская в среднем 2,56 шайбы и отражая 91,7% бросков. С 35 победами в текущем сезоне Василевский занимает первое место в лиге.

Также в топ-10 вошли вратарь «Далласа» Бен Бишоп (26 очков), Джордан Биннингтон из «Сент-Луиса» (15 очков), голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин (8 очков), Тристан Джерри из «Питтсбурга» (7 очков), вратарь «Ванкувера» Якоб Маркстрем (5 очков) и Фредерик Андерсен из «Торонто» (3 очка), по одному баллу набрали Картер Харт из «Филадельфии» и Павел Францоуз из «Колорадо».

Ранее НХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата. Сезон будет доигран в формате плей-офф.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NHL (@nhl)

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья