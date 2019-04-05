Василевский – 3-й в списке претендентов на «Везина Трофи» по версии NHL.com, Раск – фаворит

Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения претендентов на приз лучшему вратарю лиги – «Везина Трофи».

18 авторов NHL.com называли по 5 кандидатов (распределение очков 5-4-3-2-1).

Первое место занял голкипер Туукка Раск, набравший 80 баллов (10 первых мест). В нынешнем сезоне он сыграл 41 матч, пропуская в среднем 2,12 шайбы и отражая 92,9% бросков.

Второе место занял Коннор Хеллибак из «Виннипега» с 68 очками (4 первых места). В 58 матчах он отразил 92,2% бросков при коэффициенте надежности 2,57.

Замкнул тройку лидеров вратарь Андрей Василевский, набравший 56 очков (4 первых места). Россиянин провел 52 игры, пропуская в среднем 2,56 шайбы и отражая 91,7% бросков. С 35 победами в текущем сезоне Василевский занимает первое место в лиге.

Также в топ-10 вошли вратарь «Далласа» Бен Бишоп (26 очков), Джордан Биннингтон из «Сент-Луиса» (15 очков), голкипер Элвис Мерзликин (8 очков), Тристан Джерри из (7 очков), вратарь «Ванкувера» Якоб Маркстрем (5 очков) и Фредерик Андерсен из (3 очка), по одному баллу набрали Картер Харт из «Филадельфии» и Павел Францоуз из «Колорадо».

Ранее НХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата. Сезон будет доигран в формате плей-офф.