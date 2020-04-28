Мюллер отдал 18 голевых передач за 29 туров. Это рекорд Бундеслиги с момента появления статистики

«Бавария» разгромила «Фортуну» (5:0) в матче 29-го тура чемпионата Германии.
На 43-й минуте третий гол команды забил форвард Роберт Левандовски, воспользовавшийся пасом нападающего Томаса Мюллера.
Это 18-я голевая передача немца в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. Он установил рекорд по количеству ассистов за 29 туров с момента появления статистики (с сезона-2004/05).
Также Мюллер лидирует по количеству результативных пасов в топ-5 лиг Европы.
30-летний форвард провел 29 матчей в нынешнем розыгрыше Бундеслиги и также забил 7 голов. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.