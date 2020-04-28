Мюллер отдал 18 голевых передач за 29 туров. Это рекорд Бундеслиги с момента появления статистики

разгромила (5:0) в матче 29-го тура чемпионата Германии.

На 43-й минуте третий гол команды забил форвард , воспользовавшийся пасом нападающего .

Это 18-я голевая передача немца в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. Он установил рекорд по количеству ассистов за 29 туров с момента появления статистики (с сезона-2004/05).

Также Мюллер лидирует по количеству результативных пасов в топ-5 лиг Европы.

30-летний форвард провел 29 матчей в нынешнем розыгрыше Бундеслиги и также забил 7 голов. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.