«Локомотив» отказался от намерения подписать Кокорина («СЭ»)

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», не перейдет в «Локомотив».
«Локо» окончательно отказался от идеи приобрести 29-летнего форварда, сообщает «Спорт-Экспресс».
Проект контракта с Кокориным, по данным источника, предусматривал зарплату в 2 миллиона евро в год, формат соглашения – «2+1».
Но в нынешних финансовых условиях руководство «Локомотива» посчитало сделку нецелесообразной — новая стратегия клуба предусматривает ставку на воспитанников.
В 4 матчах РПЛ за «Сочи» Кокорин забил 3 гола и отдал голевую передачу. Его статистика – здесь.