«Локомотив» отказался от намерения подписать Кокорина («СЭ»)

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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», не перейдет в «Локомотив».

«Локо» окончательно отказался от идеи приобрести 29-летнего форварда, сообщает «Спорт-Экспресс».

Проект контракта с Кокориным, по данным источника, предусматривал зарплату в 2 миллиона евро в год, формат соглашения – «2+1».

Но в нынешних финансовых условиях руководство «Локомотива» посчитало сделку нецелесообразной — новая стратегия клуба предусматривает ставку на воспитанников.

В 4 матчах РПЛ за «Сочи» Кокорин забил 3 гола и отдал голевую передачу. Его статистика – здесь.

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