Эвандер Кэйн об убийстве чернокожего в Миннесоте: «Нужно, чтобы это осудили Кросби, Том Брэди и другие спортсмены, не похожие на меня»

Форвард «Сан-Хосе» призвал спортсменов осудить дискриминацию чернокожих после гибели Джорджа Флойда в Миннесоте.

Мужчина погиб во время задержания полицией. Причиной смерти стало то, что один из полицейских прижал ему коленом шею и продержал его так более 7 минут.

После того как видео инцидента распространилось по сети, в Миннеаполисе и многих других городах США начались массовые беспорядки.

«Нужно, чтобы гораздо больше спортсменов, которые не похожи на меня, осудили это с таким же возмущением, какое испытываю я. Они должны высказать свое мнение, выразить разочарование, потому что это единственный способ что-то изменить.

Мы возмущались сотни лет, но ничего не изменилось. Пришло время, чтобы такие парни, как Том Брэди, и другие, говорили о том, что правильно, а что, как в данном случае, невероятно неправильно. Мы должны объединиться в едином порыве гнева, чтобы добиться перемен, особенно если говорить о систематическом расизме.

Когда в таких случаях дело доходит до игроков , я становлюсь аномалией. Это еще одна часть проблемы – ребята действительно боятся высказывать свое мнение и отстаивать то, что правильно.

Понятно, что хоккей – это преимущественно белая лига. Но многие люди не говорят о тех проблемах, которые по-настоящему важны. Эти проблемы тянутся уже сотни лет, и нам нужен тот же самый командный подход, чтобы решать их уже за пределами спорта», – считает Кэйн.