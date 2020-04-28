Арбитра ЛЧ Винчича задержали на вечеринке в коттедже, где были наркотики, оружие и проститутки

Полиция провела рейд в окрестностях боснийского города Биелина.

В ходе спецоперации спецназ ворвался в коттедж, где проходила вечеринка с участием 35 человек, в их числе был словенский арбитр ФИФА Славко Винчич.

Он известен тем, что обслуживал матчи , включая игры «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», и был в списке кандидатов на работу на ЧМ-2022 от Европы.

В ходе рейда 16 человек арестовали по подозрению в торговле наркотиками и оружием, а также проституции. Винчич не входил в число этих 16 человек, его задержали, доставив в полицейский участок, но после допроса отпустили. Он уже вернулся в Словению.

В коттедже обнаружили алкоголь, 14 упаковок кокаина, десять пистолетов, три бронежилета и наличные деньги различных валют на общую сумму около 10 тысяч евро. В мероприятии участвовали и проститутки. В частности, была арестована Тияна Максимович, более известная как Тияна Айфон, ее подозревают в сутенерстве, торговле людьми и несанкционированном владении оружием.

«Я оказался [на вечеринке в коттедже] случайно. У меня есть свой бизнес, я был в Боснии на деловой встрече. Я принял приглашение на ужин, что оказалось моей самой большой ошибкой. Сожалею об этом.

Я сидел за столом с компанией, внезапно пришла полиция. Я не имею никакого отношения к группе, которая была арестована и задержана, и к моим деловым партнерам.

Да, нас действительно отвезли в полицию, допросили в качестве свидетелей, а когда выяснилось, что мы даже не знали их, мы смогли уехать», – сказал арбитр.

Президент Ассоциации футбольных арбитров Словении (ZNSS) Владо Шайн принял сторону Винчича.

«Согласно информации, которую мы собрали из официальных и неофициальных источников, а также от самого Славко, он ни в чем не подозревается, против него не было возбуждено никаких дел.

Он оказался в этом месте в неподходящее время. Он был там в командировке, его пригласили на вечеринку, где собралась большая группа людей – он не знал подавляющего большинства.

Начался рейд, 15 человек были арестованы (газета Večer пишет, что арестовали 16 человек – прим. Sports.ru), а все остальные якобы доставлены в полицейский участок для дачи показаний в качестве свидетелей.

Славко уже в Словении. Я оцениваю эту историю как комбинацию неудачных обстоятельств», – сказал функционер.