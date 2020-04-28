Линекер о Месси: «Я фанат Роналду, но о лучшем игроке в истории и спорить нечего»

Бывший нападающий «Барселоны» рассказал, почему восхищается .

«Как и Майкл Джордан [в баскетболе], Месси – лучший из всех, кто когда-либо играл в футбол.

Сейчас большинство сравнивает Месси с , а не с Марадоной. Споры «Месси против Роналду» бывают очень ожесточенными.

Как правило, выбор упирается в то, какую команду ты поддерживаешь: «Барселону», , или кого бы там ни было. Это нормально, я это понимаю.

Я тоже большой поклонник Роналду, но если мы говорим о лучшем футболисте в истории, ни о каком споре не должно быть и речи – это Месси.

Многие корят Месси за то, что его достижения связаны только с «Барселоной», в то время как Роналду завоевывал титулы в разных странах, но я считаю этот довод странным.

Месси, безусловно, играл с великолепными партнерами в «Барсе», но всегда показывал выдающуюся статистику, кто бы ни был рядом с ним. Раз за разом он доказывал, что все, кто сомневается в нем, неправы.

Даже в последних нескольких сезонах, когда была уже не так сильна, как раньше, его вклад абсолютно не уменьшился. Напротив, без него был настоящий бардак», – отметил Линекер.