Линекер о Месси: «Я фанат Роналду, но о лучшем игроке в истории и спорить нечего»

Бывший нападающий «Барселоны» Гари Линекер рассказал, почему восхищается Лионелем Месси.
«Как и Майкл Джордан [в баскетболе], Месси – лучший из всех, кто когда-либо играл в футбол.
Сейчас большинство сравнивает Месси с Криштиану Роналду, а не с Марадоной. Споры «Месси против Роналду» бывают очень ожесточенными.
Как правило, выбор упирается в то, какую команду ты поддерживаешь: «Барселону», «Реал», «Ювентус» или кого бы там ни было. Это нормально, я это понимаю.
Я тоже большой поклонник Роналду, но если мы говорим о лучшем футболисте в истории, ни о каком споре не должно быть и речи – это Месси.
Многие корят Месси за то, что его достижения связаны только с «Барселоной», в то время как Роналду завоевывал титулы в разных странах, но я считаю этот довод странным.
Месси, безусловно, играл с великолепными партнерами в «Барсе», но всегда показывал выдающуюся статистику, кто бы ни был рядом с ним. Раз за разом он доказывал, что все, кто сомневается в нем, неправы.
Даже в последних нескольких сезонах, когда «Барселона» была уже не так сильна, как раньше, его вклад абсолютно не уменьшился. Напротив, без него был настоящий бардак», – отметил Линекер.