WADA о критике в свой адрес от Позднякова: «Мы уверены в надежности и независимости своих процессов»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответило на критику в свой адрес от главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

Ранее Поздняков раскритиковал решение WADA отстранить всех российских спортсменов от соревнований на четыре года из-за изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

«WADA очень уверено в надежности и независимости своих процессов.

В каждом расследовании, которое они проводят, следователи WADA действуют тщательно и независимо от руководства и руководящих органов WAD и следуют туда, куда их приводят доказательства.

Во всех случаях соблюдения требований в отношении подписанта Всемирного антидопингового кодекса, такого как РУСАДА, независимый комитет по соответствию представляет свои рекомендации Исполнительному комитету WADA, в состав которого в равной степени входят представители спортивного движения, включая спортсменов, и представители власти со всего мира.

В случае с и комитет по соответствию и исполнительный комитет были единодушны. В конечном счете, решение принимает Спортивный арбитражный суд (CAS), а не WADA, что добавляет процессу еще один уровень независимости», – сообщили в .