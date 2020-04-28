РПЛ вернется со зрителями, камбэк АПЛ и Серии А, Рами – худший трансфер сезона, дикий обмен в КХЛ и другие новости утра

1. На матчи РПЛ будут пускать болельщиков – пока стадионы разрешили заполнять на 10 процентов. Роспотребнадзор дал зеленый свет, а приоритетное право посещать игры получат владельцы абонементов. В «Спартаке» пока не понимают, как решить, кого пускать. «Зенит» обещает сделать все по справедливости.

2. Английская Премьер-лига возвращается 17 июня – сразу же матчем «Ман Сити» – «Арсенал». Были разногласия, но в итоге клубы и лига нашли компромисс по дате. Уже представлен формат расписания игр.

3. Следом объявила о рестарте 20 июня Серия А – а Кубок Италии возобновят еще раньше.

4. Адиль Рами признан худшим трансфер сезона по версии Sports.ru – «Золотая чашка эспрессо» ждет француза.

Чемпион мира продолжает разборки с «Сочи» – он скрыл от клуба серьезную травму, с которой нельзя играть на профессиональном уровне. Его агент, естественно, все отрицает. Не сыграв ни разу, футболист рассчитывает получить один миллион евро.

5. Александр Анюков покидает «Крылья Советов» и возвращается к тренерской работе в «Зените». Легендарный защитник счастлив, что закончил играть именно в Самаре.

6. Игроки «Локомотива» Баринов, Тугарев, Коченков и Сулейманов заразились коронавирусом. У всех, благо, болезнь протекает бессимптомно, с самочувствием проблем нет.

7. Многоходовочку провернули СКА, «Магнитка» и «Амур». Питерцы получили Спиридонова и права на Замулу в обмен на Каблукова и Карпова, которые перебрались в Хабаровск, но играть там не будут. Контракты с ними будут расторгнуты, после чего они присоединятся к «Металлургу», который также зацепил и Сергея Плотникова.

Нужно объяснять, кто собрал здесь все сливки?

8. В футболе тоже потихоньку запускается трансферный рынок. Жоау Мариу не доиграет сезон в «Локомотиве» и вернется в «Интер» – к нему есть интерес из Испании и Франции. «Наполи» предлагает за Азмуна 25 млн евро, «Зенит» хочет 30 млн. «Арсенал» вступил в борьбу за Коутиньо. Бэйл остается в Мадриде, предложений по нему у «Реала» нет.

9. Петр Ян проведет бой против Жозе Альдо за титул UFC – в России ждут еще одного чемпиона.

10. Макгрегор ответил согласием на вызов Андерсона Силвы. Ирландец хочет драться в среднем весе. Кстати, Конор считает бразильца лучшим бойцом в UFC.

11. Михаил Меркулов сценой из «Гарри Поттера» объявил об уходе из «Урала», сравнив себя с освобожденным Добби. В клубе юмор не оценили – футболисту досталось, пришлось объясняться.

12. Рейтинг дня. Пеле назван самым переоцененным игроком в истории футбола.

13. Тото Вольфф покинет пост главы «Мерседеса» и вместе с Лоренсом Строллом будет владеть командой.

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