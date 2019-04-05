Логан Кутюр: «Расизм в хоккее есть. Это факт»

Форвард поделился мнением о расизме в хоккее.

«Расизм существует и в обществе, и в хоккее. Это факт.

Иногда я думаю, что большинство из нас закрывали глаза, когда дело касалось расизма. Это не может продолжаться.

У меня была возможность играть с потрясающими товарищами. Черными, белыми, всех цветов. Когда они говорят о вещах, через которые прошли в хоккее и жизни, это открывает глаза.

Спасибо Акиму [Алиу] и Эвандеру [Кэйну] за то, что так громко заявили об этой проблеме.

Нам всем нужно учиться, нам нужно любить друг друга, независимо от цвета кожи», – написал Кутюр.

Эвандер Кэйн об убийстве чернокожего в Миннесоте: «Нужно, чтобы это осудили Кросби, Том Брэди и другие спортсмены, не похожие на меня»

Алиу о массовых беспорядках в США: «Сейчас насилие считается нашим единственным союзником»

Эвандер Кэйн: «Расизм тянет хоккей вниз. Это разочаровывает и шокирует меня»