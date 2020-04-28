«Барса» хочет убедить Артура согласиться на обмен в «Ювентус» на Пьянича

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич настроен перейти в «Барселону» по завершении сезона.
Клубы вели переговоры о трансфере – в туринский клуб в рамках сделки должен был перебраться хавбек сине-гранатовых Артур.
Однако бразилец заявил о своем желании остаться в «Барсе», поэтому переговоры были приостановлены.
Как сообщает Diario Sport, руководство «Барселоны» постарается убедить 23-летнего Артура все же согласиться на обмен.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» отпустит Пьянича только в обмен на Артура.
Также накануне появилась информация, что туринцы не собираются удерживать боснийца и прекратили попытки подписать полузащитника «Барселоны».