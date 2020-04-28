«Барса» хочет убедить Артура согласиться на обмен в «Ювентус» на Пьянича

Полузащитник настроен перейти в «Барселону» по завершении сезона.

Клубы вели переговоры о трансфере – в туринский клуб в рамках сделки должен был перебраться хавбек сине-гранатовых Артур.

Однако бразилец заявил о своем желании остаться в «Барсе», поэтому переговоры были приостановлены.

Как сообщает Diario Sport, руководство «Барселоны» постарается убедить 23-летнего все же согласиться на обмен.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» отпустит Пьянича только в обмен на Артура.

Также накануне появилась информация, что туринцы не собираются удерживать боснийца и прекратили попытки подписать полузащитника «Барселоны».