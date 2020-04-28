Чемпионат Германии. «Байер» победил «Фрайбург» на выезде благодаря голу Хавертца

В первом матче 29-го тура Бундеслиги «Фрайбург» дома уступил «Байеру» (0:1).
В субботу «Бавария» сыграет с «Фортуной», в воскресенье дортмундская «Боруссия» на выезде встретится с «Падерборном».
Тур завершится в понедельник матчем «Кельна» и «РБ Лейпциг».
29-й тур
- Дата проведения
- 29 мая, 21.30, «Шварцвальд-Штадион»
- Гол:
- 0:1 – 54 Хавертц.
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Фрайбург –
Шволов, Кюблер (Гульде, 66), Кох (Франтц, 75), Линхарт, Гюнтер, Грифо (Квон Чхан Хун, 75), Хефлер, Шаллаи (Шмид, 66), Хайнц, Хелер (Вальдшмидт, 75), Петерсен.
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Байер –
Градецки, Та, Драгович, Бендер, Синкгравен (Аларио, 62), Хавертц (Диаби, 66), Амири, Виртц (Паулиньо, 85), Баумгартлингер, Бэйли (Тапсоба, 85), Арангис.
- Дата проведения
- 30 мая, 16.30, «Фелтинс-Арена»
- Дата проведения
- 30 мая, 16.30, «Опель-Арена»
- Дата проведения
- 30 мая, 16.30, «Олимпияштадион»
- Дата проведения
- 30 мая, 16.30, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 30 мая, 19.30, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 31 мая, 16.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 31 мая, 19.00, «Бентелер-Арена»
- Дата проведения
- 1 июня, 21.30, «РейнЭнергиШтадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.