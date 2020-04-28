Чемпионат Германии. «Байер» победил «Фрайбург» на выезде благодаря голу Хавертца

В первом матче 29-го тура Бундеслиги «Фрайбург» дома уступил (0:1).

В субботу сыграет с «Фортуной», в воскресенье дортмундская на выезде встретится с «Падерборном».

Тур завершится в понедельник матчем и .

29-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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