Чемпионат Германии. «Байер» победил «Фрайбург» на выезде благодаря голу Хавертца

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В первом матче 29-го тура Бундеслиги «Фрайбург» дома уступил «Байеру» (0:1).

В субботу «Бавария» сыграет с «Фортуной», в воскресенье дортмундская «Боруссия» на выезде встретится с «Падерборном».

Тур завершится в понедельник матчем «Кельна» и «РБ Лейпциг».

Чемпионат Германии

29-й тур

Фрайбург – Байер 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
29 мая, 21.30, «Шварцвальд-Штадион»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 54 Хавертц.
ФрайбургШволов, Кюблер (Гульде, 66), Кох (Франтц, 75), Линхарт, Гюнтер, Грифо (Квон Чхан Хун, 75), Хефлер, Шаллаи (Шмид, 66), Хайнц, Хелер (Вальдшмидт, 75), Петерсен.
БайерГрадецки, Та, Драгович, Бендер, Синкгравен (Аларио, 62), Хавертц (Диаби, 66), Амири, Виртц (Паулиньо, 85), Баумгартлингер, Бэйли (Тапсоба, 85), Арангис.
Предупреждения:
Аларио (81), Амири (90).

 

Шальке – Вердер
Дата проведения
30 мая, 16.30, «Фелтинс-Арена»
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Майнц – Хоффенхайм
Дата проведения
30 мая, 16.30, «Опель-Арена»
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Герта – Аугсбург
Дата проведения
30 мая, 16.30, «Олимпияштадион»
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Вольфсбург – Айнтрахт Ф
Дата проведения
30 мая, 16.30, «Фольксваген-Арена»
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Бавария – Фортуна
Дата проведения
30 мая, 19.30, «Альянц-Арена»
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Боруссия М – Унион Берлин
Дата проведения
31 мая, 16.30, «Боруссия-Парк»
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Падерборн – Боруссия Д
Дата проведения
31 мая, 19.00, «Бентелер-Арена»
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Кельн – РБ Лейпциг
Дата проведения
1 июня, 21.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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