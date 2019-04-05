Драйзайтль – главный претендент на «Харт Трофи» по версии NHL.com, Панарин – 5-й

Официальный сайт провел предварительное голосование для определения претендентов на приз самому ценному игроку сезона – «Харт Трофи».

В опросе приняли участие 18 авторов, каждый из которых называл по 5 кандидатов. Баллы распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Первое место занял нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, набравший 83 очка (12 первых мест). Второе место у нападающего «Колорадо» Нэтана Маккиннона (64 очка, 4 первых места), третье – у форварда «Бостона» Давида Пастрняка (45 очков, 1 первое место).

В список также вошли нападающие Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (34 очка, 1 первое место), из «Рейнджерс» (30 очков), защитник «Нэшвилла» Роман Йоси (6 очков), форвард из (2 очка), вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак (2 очка), по одному очку получили защитник Джон Карлсон, форвард «Баффало» Джек Айкел и нападающий «Бостона» Брэд Маршанд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NHL (@nhl) 28 Май 2020 в 3:32 PDT

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