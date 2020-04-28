Флик превзошел Гвардиолу, выиграв 22 из первых 25 матчей в «Баварии». Это лучший результат за 55 лет

разгромила «Фортуну» (5:0) в матче 29-го тура чемпионата Германии.

Для главного тренера мюнхенцев Ханса-Дитера Флика эта победа стала 22-й в первых 25 матчах во всех турнирах во главе клуба.

Таким образом, он превзошел достижение , победившего в 21 из первых 25 встреч в «Баварии».

У Флика теперь лучший результат за все время выступлений «Баварии» в Бундеслиге, куда команда поднялась в 1965 году.

Флик сменил Нико Ковача на посту главного тренера «Баварии» в ноябре 2019 года. С тех пор мюнхенцы потерпели лишь два поражения – от «Байера» (1:2) и менхенгладбахской «Боруссии» (1:2) – и сыграли вничью с «РБ Лейпциг» (0:0) в чемпионате Германии.

«Бавария» оторвалась на 10 очков от второго места в Бундеслиге. У «Дортмунда» есть матч в запасе

Все в восторге от нового тренера «Баварии». Давайте знакомиться, что ли