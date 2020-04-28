Госкорпорация купила ЦСКА за 18 млрд рублей, Федерер, Роналду и Месси – самые высокооплачиваемые спортсмены мира и другие новости утра

1. Госкорпорация ВЭБ.РФ за 18 млрд рублей выкупила 77,64% акций ЦСКА. О сделке объявили еще в апреле, а сумму раскрыли только сейчас.

2. Федерер – самый высокооплачиваемый спортсмен мира, Роналду обошел Месси в топ-3. Леброн, Карри, Дюрэнт и Тайгер Вудс – в топ-10. Неймар, Салах, Погба и Гризманн – в топ-10 чисто футбольного рейтинга.

3. «Ротор» может отказаться от участия в РПЛ, но это не точно. «Ахмат» вроде бы не планирует продлевать контракт с Глушаковым. Антон Миранчук получил травму стопы и может пропустить месяц.

4. Трансферы. Азмун интересен «Милану». «Барселона» договорилась с Лаутаро о зарплате в 12 млн евро плюс бонусы. «Ливерпуль» хочет в ближайшие дни закрыть сделку по Вернеру. «ПСЖ» выкупит Икарди у «Интера» за 50+7 млн евро. «Юве» не собирается удерживать Пьянича и прекратил попытки подписать Артура. Ляказетт отклонил предложение «Интера», его могут обменять в «Атлетико» на Лемара.

5. Лигу чемпионов могут доиграть в формате «Финала четырех» в Германии, а не в Турции. Есть вариант переноса финала из Стамбула в Лиссабон. 5 матчей АПЛ и чемпионская игра «Ливерпуля» пройдут на нейтральных полях по требованию полиции. Сезон Ла Лиги хотят возобновить 11 июня (эту дату уже согласовали в верхах), новый чемпионат начнут 12 сентября.

6. «Авангард» расторг контракт с защитником Керраном. Канадец так и не сыграл за клуб, но заплатил за уход 20 млн рублей. «Барыс» подписал экс-вратаря «Витязя» Ортио на 1 год. «Спартак» пригласил экс-защитника СКА Зубарева на 2 года. Авцин хотел в «Тракторе» 25 млн рублей, но будет получать 5 млн.

7. Жизнь кипит в баскетболе. Девушка Хардена изменила ему с Келли Убре. Кайл Хайнс подписал контракт с «Миланом». Тренер «Голден Стэйт» посмеялся над Трампом из-за конфликта с твиттером. Генменеджеры НБА проголосовали за вариант рестарта лиги с турниром за попадание в плей-офф.

8. «Байер» победил «Фрайбург» на выезде (1:0) в стартовом матче 29-го тура Бундеслиги благодаря голу Хавертца. Кай очень хорош: он стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии до 21 года за всю историю; у него 7 голов в 6 последних матчах и место в топ-15 бомбардиров в истории клуба.

9. Овечкин – 3-й игрок в истории, ставший лидером НХЛ по голам за сезон в возрасте 34+ лет. Панарин – в топ-10 регулярного сезона НХЛ по потерям, Драйзайтль – 2-й. Худобин – 2-й российский вратарь в истории НХЛ, ставший лидером сезона по % отраженных бросков.

10. Конь Надаль завершает карьеру на скачках. Он заработал больше миллиона долларов призовых.

11. «Феррари» подарила Райкконену болид 2018 года, на котором он выиграл Гран-при США.

Цитаты дня:

Глава ОКР о санкциях WADA: «Русские терпеливы и мужественны, преодолевая любые сложности. Так делали предки 75 лет назад, и мы не должны быть слабее»

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Ванесса Джеймс об убийстве Джорджа Флойда полицейским: «Я устала видеть лица темнокожих с надписью RIP в ленте новостей»

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